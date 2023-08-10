展望2023下半年，聖暉*表示，雖然整體環境存在不確定性，集團新接訂單逐漸轉強，聖暉*持續以多產業、多區域、多工種之業務布局來降低負面衝擊。聖暉*10日收盤價149元，下跌3.5元，跌幅約2.3％。

聖暉*表示，第二季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率，分別年增21％、17％、12％；相較於去年同期，原物料的供應與價格更具挑戰性，集團定期評估供應鏈，尋求更佳的成本結構；同時，通過自動化和數字化技術來提高效率，以提升工程管理的效能，確保工程預算與進度之執行，維持優異的獲利能力。

以客戶所在地區域表現來區分，第二季台灣的營收占比最高，其次為中國大陸，東南亞占比雖低，卻是成長最快的區域；以產業別來區分，半導體相關工程貢獻最多，電子組裝與醫療生技皆有明顯成長。

展望2023年，聖暉*表示，在中國大陸，雖然短期半導體市場波動，但中長期仍然保持樂觀。客戶除了持續對成熟製程的投資外，第三代半導體在軍事、航空航天、通信、能源和電動車等領域具有廣泛應用前景。除中國投入10兆人民幣拚第三代半導體自主外，台灣也將啟動第三代半導體國產化計畫，目標於2024年打造第三代半導體國產化，皆有利於聖暉*之業績表現。

另外，全球供應鏈重組，巨大的市場、快速增長的經濟、優惠政策、發展中的基礎設施和技術創新等，這些因素吸引了各種產業持續在東南亞投資，聖暉*於東南亞皆有子公司，在地化的經營及承載著台灣經驗的傳承，讓子公司迅速建立完善體制與技術，在東南亞市場發展中具有一定優勢。

在台灣，雖然專案成長動能會因高基期而減緩，但台灣是全球重要的半導體、電子、資訊科技、電子零件、光電等高科技產業的重要製造和研發中心，客戶將持續投資並為聖暉*帶來新機會，加上在建工程案量超過300億元以上，足以支撐集團未來一～二年營運。