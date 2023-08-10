此外，EVA也在大陸太陽能需求持穩增溫，且鞋用需求回穩支撐，現貨行情強漲30美元，每噸價格1,530美元。台塑、台聚（1304）、亞聚（1308）營運進補。至於PE、ABS、PS則因SM漲勢暫歇、追價買盤趨緩，報價持平，PP小跌美元。

台塑表示，印度目前雖處雨季期間，惟客戶認為PVC價格已觸底，且美國貨源驟減、大陸貨源則有Safe Guard疑慮，加上印度經濟持續成長，客戶採購轉趨積極，市場價格已止跌反彈。大陸祭出多項政策如降低房貸利率與首付比例，以刺激房地產需求，可望帶動經濟成長。

第三季亞洲多家PVC安排歲修，合計年產154.8萬噸，佔亞洲產能4.1％，市場供給減少。美國Olin VCM異常仍未恢復，開工率僅約50％，加上該公司與美國PVC同業信越之合約爭議未解，限制信越PVC開工率，出口量減少，也有助亞洲PVC價格看漲。

此外，EVA因歐美品牌鞋廠訂單逐漸恢復，且明年奧運備貨需求，鞋廠開工率緩步提升，加上矽料價格走跌，太陽能模組廠獲利提升，提高開工率，鞋材發泡料及太陽能封裝膜料需求同步增加，行情看漲。

HDPE膜料步入傳統旺季，且LLDPE農膜需求回升，加上原油及乙烯價格止跌上漲，市場信心增溫，預期PE價格緩步上漲。