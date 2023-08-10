有「最美童星」稱號的金賽綸，2010年以電影《大叔》拿下「最佳新人獎」而嶄露頭角，成年後也在《Leverage：詐騙操作團》、《優秀巫師賈斗心》等作品創造好口碑，沒想到去年5月酒駕撞壞路邊變電箱，形象一夕崩盤，丟掉廠商代言跟戲約，還得賠償高昂違約金，一度得到咖啡店打工度日，如今暫停活動一年多，她被爆出演製作人EI brothers和歌手Christine Corless合作的新歌《Bittersweet》MV，再次出現在觀眾面前。

根據韓媒《Xports News》報導，音樂製作人EI brothers表示歌曲MV旨在傳達與其被困境所支配，倒不如用新觀點看待生活，與金賽綸的經歷非常相似，因此決定讓金賽綸出演MV女主角，他也期望大眾多用溫暖視線看待金賽綸回歸，並希望這個決定不會給任何人帶來影響。

金賽綸2022年5月酒駕撞路邊變電箱，使附近店家跟交通號誌停電3小時，根本無法營業，沒想到事發後，金賽綸竟想肇事逃逸，被民眾攔下，後來員警獲報趕來要求她酒測，她卻當場拒絕，表示想到醫院血液檢測，最後血液報告出爐，金賽綸的酒精濃度已達吊銷駕照程度，她的形象受到嚴重損害，還因違約金賠光所有積蓄，與經紀公司的專屬合約更遭到解除。

不僅如此，金賽綸也因違反《交通法》吃上官司，今年4月法院判決出爐，金賽綸需繳交2000萬韓元(約48萬新台幣)罰款，對此，她在法院門口透過韓媒向大眾道歉：「真的非常抱歉，酒後駕駛本身就是錯誤行為，我沒什麼可說的」，至於對於媒體是否重返演藝圈的提問，金賽綸僅表示目前以打工維生，並未透露太多，未料時隔4個月以MV女主角之姿，重新再出發。

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