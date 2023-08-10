美式賣場好市多的國泰世華銀行聯名卡近日到期。一位女子提醒，國泰卡如今無法繼續使用，若沒有續約CUBE卡或是其他信用卡、也沒有在國泰開戶，會員的線上個人資料將會全面註銷，若仍有欠款無法繳納，只能透過電話客服處理，貼文曝光後引發熱議，有內行人要她別擔心，因為銀行絕對不會忘記催繳帳款。

原PO在臉書社團「」發文表示，會員若有辦國泰聯名卡，但沒有續約CUBE卡或是其他信用卡，也沒有在國泰開戶的話，卡片註銷時線上的個人資料也會遭到註銷，「你所有個人資料完全不在線上系統，線上完全無法查到後面2期帳單，你沒有收到電子帳單、紙本帳單，無法繳費導致有循環利息那是你的事」，後來她尋求國泰智能客服阿發、官網查帳都沒用，文字客服則是排隊3次都被跳掉，最後只能打電話給客服才順利進行處理。

對此，許多網友紛紛回應，「別擔心，銀行絕對會讓你收到帳單的」、「怎麼可能不寄帳單？APP沒辦法使用跟收不收得到帳單是兩回事」、「只要還有帳款沒繳，帳單還是會寄喔！不會因為停卡而不寄」、「我今天要去剪卡，櫃檯有幫我打客服，客服人員說卡已經無法使用，但最後一期帳單一樣會寄出唷～」。

另外有類似經歷的會員說明，「沒有續CUBE卡，原好市多卡於8月7號就停止，所以可以直接剪卡，在APP上會完全搜尋不到資料，找阿發更是無解、也不用浪費生命打客服，因為就是沒人接，只能留言請他們回電，我早上留言，下午才回電，以上的留言就是客服的回應，至於最後一筆款項，我是在APP上還有顯示金額，我就直接台灣PAY轉帳先付掉，免得忘記！客服電話很不人性！只能無限循環聽語音，無限循環等人接通，上次信用卡盜刷，也是等他千年萬年才等到客服回電回應，還好最後盜刷金額有回補，但至於客服的效率，也是我不想續卡的問題！」。