國民黨總統參選人侯友宜10、11日2天到台中，10日與台中市立委參選人「便當會」交流，會中談到侯友宜目前民調第三，立委江啟臣分析，國民黨有14個執政縣市，若團結支持侯友宜，民調回到30％不是不可能；年輕世代參選人也建議，總統參選人、縣市首長與立委參選人應打「中央到地方」聯合看板，拚出氣勢。

立委江啟臣指出，國民黨有14個縣市長、300多個議員，組織很強，根據民調顯示，國民黨支持者挺侯友宜僅7成，若能團結起來，有9成支持者挺侯，民調回到30％不是不可能，且這僅推估國民黨支持者回流，尚未計算其他選民的變化。

今天便當會現任立委江啟臣、楊瓊瓔、立委參選人顏寬恒、議員羅廷瑋、黃健豪與國民黨發言人廖偉翔、林家興出席。會中除討論民調，針對近來拋出的能源政策，多位參選人也認為，過去核能被民進黨汙名化，侯友宜不用怕逆風被貼標籤，應該清楚論述，讓民眾更清楚他的能源政策。