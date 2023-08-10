在頻道上擁有逾585萬名粉絲追蹤的YouTuber「老高與小茉 Mr Mrs Gao」，近期遭另一位YTR「藍泉媽媽 LQMAMA」爆出抄襲爭議，在社群上掀起討論。對此，老高於昨(9日)晚間曬出名為「鄭重道歉」的影片，至於藍泉媽媽也於今(10日)更新影片回應了。

老高遭踢爆「抄襲」後，相關討論聲浪持續延燒，持有兩派論點的網友們也屢屢隔空交火，爭論不休。對此，老高在刪除兩篇聲明文後，於昨晚在頻道上更新一則影片，其封面顯示「鄭重道歉」，並寫下：「由於本人的疏忽，錄製影片時忘記關閉洗衣機，造成影片中會有些許背景噪音，在此深表歉意。此外，從本影片開始，本頻道所有影片的參考資料，均會在影片說明欄中進行標註，我們也會盡量滿足大家的所有要求，謝謝。」不過該則影片播映8秒後，隨即開始介紹古代思想家老子。

（影片來自老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube，如被移除請見諒。）

此舉除了引發網友討論外，「藍泉媽媽 LQMAMA」也於今日更新以「老高抄襲事件爆發後，我們一切的計劃，被徹底打亂了。原本計劃是····。現在，堅持還是退出，這是一個問題」為題的影片，表示：「我真的很想哭，被抄的人低聲下氣，抄的人理直氣壯，你們在給這個圈子帶來什麼樣的風氣、什麼樣的榜樣，還有王法和天理嗎？」更直言若未來有新的創作者看到這一切，是否會影響他們的想法，認為「拳頭大就是硬道理」，進而走上「為了勝利不擇手段，肆意踐踏弱小」的歧路。

此外，藍泉媽媽在與妻子的互動中，女方也忍不住落淚，而兩人也透露在揭發老高的抄襲事件後，收到許多過分的留言，並承受了輿論的風波，而其妻子也淚訴：「我們並沒有做出十惡不赦的事情。」不過，在影片的最後，也感謝那些願意幫他們說話的支持者們。