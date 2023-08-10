截至台北時間10日傍晚6時54分，阿里巴巴美股盤前大漲4.67％，報99.28美元。

香港經濟日報報導，阿里巴巴董事長兼執行長張勇表示，隨著集團繼續進行重組，帶動公司單季業績穩健，其認為組織架構重組正開始釋放業務活力。阿里巴巴財務長徐宏指出，業務趨勢強勁，加上控制營運效率成效，帶動當季財務表現。另外，阿里巴巴期內共回購價值31億美元的美國存託憑證。

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