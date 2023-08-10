同理將新歌〈All Is Well〉獻給已故阿公。（索尼音樂提供）

同理日前推出首張專輯《心GRATEFUL》，其中新歌〈All Is Well〉是他獻給已故阿公的深情之作，他在阿公生病期間每天到醫院照顧，以當時的狀態及心情完成這首歌；MV則是到日本北海道取景，一鏡到底的藍天、綠地與山丘，儘管場景簡單，天然的景色卻充滿了「療癒」的能量，完美詮釋了這首歌所傳達的寓意。

同理籌備專輯期間，阿公生病住院，必須每天早上7點到醫院照顧阿公一整天，不過他沒有因此停止音樂創作，凌晨4點就會起床寫歌，也在這段時期寫出〈All Is Well〉，透過歌曲想要鼓勵阿公一切都會好起來，也是在對自己精神喊話。過程中，同理有一次他在醫院做這首歌的混音，因為情緒過度投入，帶著耳機的他完全沒有聽到阿公在叫他，直到護士提醒他才發現，讓他覺得對阿公很不好意思。

此次也是他首度出國拍MV，第一次到日本相當興奮，直說：「這次來日本的印象就是環境非常乾淨、食物非常好吃、景色非常漂亮，隨便拍都可以『one take』！」而MV場景是位於札幌的「莫埃來沼公園」，美麗的景色讓現場每一個人都感受到格外寧靜和愉悅，同理一臉幸福地說：「這裡的藍天非常藍、山丘很高、綠地很綠！」同理也將在10月22日於台北Legacy開唱，消息一出立刻引起歌迷們熱烈迴響，門票11日於iNDIEVOX售票系統開賣。