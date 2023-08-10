俄軍趁烏軍在札波羅熱地區、赫爾松地區反攻受阻，自6月19日（一）起突然在北部戰線庫普揚斯克（Kupyansk）和紅利曼地區（Krasny Liman）2個方向展開攻勢，這裡正是去年烏克蘭軍哈爾科夫大捷的地區所在，目前俄軍正向庫皮揚斯克推進，推進的戰線達11公里，進入烏軍防禦縱深超過3公里。稍早烏克蘭地方政府已經下令宣布疏散庫普揚斯克居民。
綜合俄羅斯國防部例行匯報以及公開資訊情報來源，彙整至10日報導，自上週五（4）起，俄羅斯西部軍區部隊在庫普揚斯克方向的作戰行動中，廣闊的前線開起進攻，進逼到了奧利沙納（Olshana）和佩爾霍特拉夫尼奧沃耶（Pershotravnyovoye）推進的戰線長達 11 公里，深入烏軍防禦縱深超過 3 公里。
而烏克蘭方面，守軍作戰序列位第67和第14機械化獨立旅，其間向俄軍發起了5次反攻。但都被被俄軍擊退
此外，截至今天（10）為止有7次反攻是由烏軍第14和第44機械化旅朝向本週淪陷的新謝羅夫斯科耶（Novoselovskoye）進攻，此外從辛科夫卡（Sinkovka）和曼科夫卡（Mankovka）附近發起反攻，但均已被擊退。
而在俄羅斯第1坦克軍防區位置，烏軍第25空降旅和第 32 機械化旅的部隊也朝向本週淪陷的新謝羅夫斯科耶（Novoselovskoye）俄軍陣地發動了3次進攻。但烏軍遭俄軍先發制人的火砲打亂了進攻，導致損失慘重。稍早烏克蘭地方政府已經下令宣布疏散庫普揚斯克居民。
文章來源：Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 10 августа 2023 г.)
文章來源： Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 7 августа 2023 г.)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。