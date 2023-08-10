In the Kupyansk direction, over the past three days, the advance of Russian troops has amounted to 11 km along the front and more than 3 km in the depth of defense of the Armed Forces of Ukraine , the Ministry of Defense reports pic.twitter.com/163885oPoS — Sprinter (@Sprinter99800) August 7, 2023

俄軍趁烏軍在札波羅熱地區、赫爾松地區反攻受阻，自6月19日（一）起突然在北部戰線庫普揚斯克（Kupyansk）和紅利曼地區（Krasny Liman）2個方向展開攻勢，這裡正是去年烏克蘭軍哈爾科夫大捷的地區所在，目前俄軍正向庫皮揚斯克推進，推進的戰線達11公里，進入烏軍防禦縱深超過3公里。稍早烏克蘭地方政府已經下令宣布疏散庫普揚斯克居民。

❗️🇺🇦 Kyiv announced the upcoming evacuation of 53 settlements of the Kharkiv region against the background of the active offensive of the Russian Armed Forces in the Kupyansk direction



This is reported by the TV channel "Military Chronicle". The Armed Forces of the Russian… pic.twitter.com/FrKBkOkWCw — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 10, 2023

綜合俄羅斯國防部例行匯報以及公開資訊情報來源，彙整至10日報導，自上週五（4）起，俄羅斯西部軍區部隊在庫普揚斯克方向的作戰行動中，廣闊的前線開起進攻，進逼到了奧利沙納（Olshana）和佩爾霍特拉夫尼奧沃耶（Pershotravnyovoye）推進的戰線長達 11 公里，深入烏軍防禦縱深超過 3 公里。

而烏克蘭方面，守軍作戰序列位第67和第14機械化獨立旅，其間向俄軍發起了5次反攻。但都被被俄軍擊退

此外，截至今天（10）為止有7次反攻是由烏軍第14和第44機械化旅朝向本週淪陷的新謝羅夫斯科耶（Novoselovskoye）進攻，此外從辛科夫卡（Sinkovka）和曼科夫卡（Mankovka）附近發起反攻，但均已被擊退。

The #Russians are advancing steadily on the Northern front in the #Kupyansk area and the #Ukrainian forces there are retreating in the face of this large well resourced combined arms assault.



Western Client Media are completely and utterly ignoring this reality. Astounding. pic.twitter.com/0Ljp7jTjLc — Chay Bowes (@BowesChay) August 10, 2023

而在俄羅斯第1坦克軍防區位置，烏軍第25空降旅和第 32 機械化旅的部隊也朝向本週淪陷的新謝羅夫斯科耶（Novoselovskoye）俄軍陣地發動了3次進攻。但烏軍遭俄軍先發制人的火砲打亂了進攻，導致損失慘重。稍早烏克蘭地方政府已經下令宣布疏散庫普揚斯克居民。