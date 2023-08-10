雅加達空污問題嚴重，不少居民外出時戴著口罩。

根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir，印尼首都雅加達已成為全球空氣汙染最嚴重的大城。由於政府當局未能有效應對有毒煙霧激增的問題，雅加達連續多天高居全球空汙排行榜榜首。

法新社報導，據估計，空汙每年導致全球700萬人過早死亡，被聯合國視為最大的單一環境健康風險。

雅加達及周遭形成一個囊括3000萬人口的巨型城市，其一整週的細懸浮微粒（PM2.5）濃度已超越其他空汙嚴重的城市包括利雅德（Riyadh）、杜哈（Doha）以及拉合爾（Lahore）。

據法新社統計，自7日以來，雅加達每天在IQAir追蹤主要都市的汙染數據排名中一直排名第一。

雅加達經常記錄到「不健康」的細懸浮微粒濃度，是世界衛生組織（WHO）建議濃度的許多倍。細懸浮微粒是可以穿透氣道導致呼吸系統問題的微小懸浮粒子。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）7日告訴媒體，印尼準備在明年將首都遷往婆羅洲 （Borneo）的努山塔拉（Nusantara），他計劃藉此減輕「雅加達的重擔」來解決空汙問題。

他也表示，雅加達規劃中的地鐵網絡「必須完成」，以減少空汙。

雅加達居民抱怨，工業活動、交通阻塞和燃煤發電廠造成的空氣汙染正影響著他們的生活及健康。

一名在雅加達工作的32歲白領瓦奧莉塔（Anggy Violita）告訴法新社：「我必須隨時戴著口罩。我的 身軀和臉部都遭受空汙的摧殘。」

這位育有兩名孩子的母親並說：「上週我們一家人生病一整週，醫生告訴我應該待在室內。」

2021年，針對一起環保人士和公民對政府提起的訴訟，法院判決政府當局必須處理該市惡名昭彰的空汙問題，佐科威和其他高級官員在保護居民方面實屬失職。

印尼已承諾今年起停止興建新的燃煤發電廠，並誓言於2050年達到「碳中和」（carbon neutral）。

但儘管環保人士強烈抗議，政府仍持續擴張位於爪哇島（Java Island）的蘇拉拉亞（Suralaya）燃煤發電廠，該發電廠是東南亞規模最大的電廠之一。

根據印尼綠色和平（Greenpeace Indonesia），首都雅加達方圓100公里內有10座燃煤發電廠正在運營。