亞太經合會APEC衛生工作小組（Health Working Group, HWG）進行「性別與衛生平等」政策對話，我國APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表廣達電腦技術長張嘉淵參與討論，並代表ABAC於APEC衛生與經濟高階會議（HLMHE）向衛生部長呈遞《ABAC致APEC衛生部長信函》，文中廣納醫療照護AI應用之建言，展現企業亦能貢獻數位健康，弭平APEC地區的數位差距。

ABAC辦公室10日表示，這是我國首位遞交《信函》給APEC衛生部長的ABAC代表，而當天APEC HLMHE會議由美國衛生及公共服務部部長Xavier Becerra主持。

張嘉淵於今年ABAC數位與創新工作小組（DIWG）主持數位健康計畫「DO AI Yourself（DAIY）Project」，6月間舉辦線上工作坊「DAIY Training Workshop」，由廣達電腦主辦、台灣經濟研究院APEC研究中心協辦，專為非資訊科技背景的醫療從業人士設計。

在工作坊中，講師教導學員使用廣達人工智慧醫療雲平台QOCA aim毋須程式寫作（no code）即可建構出AI模型，包括利用結構化資料（structured data）建立預測罹患子宮頸癌可能性之AI模型，以及利用乳腺超音波影像建立預測乳腺腫瘤之AI模型，獲得APEC經濟體熱烈迴響，吸引韓國、日本、美國、澳洲以及智利等19個經濟體參與。

ABAC辦公室表示，該工作坊成果後彙整為總結報告，針對醫療照護AI應用提出建議，並被納入《ABAC致APEC衛生部長信函》中有關數位健康的建言。 張嘉淵說明，信函內容分為數位健康與疫情防範應對兩主軸。在數位健康部分針對「衛生數據與互操作性」、「醫療照護AI應用」以及「遠距醫療」提出建言；在疫情防範應對方面，針對「COVID-19的經濟影響」和「醫療照護供應鏈」提供建議。

張嘉淵亦在工作小組以「未來衛生之挑戰與機遇」為題，指出未來衛生挑戰包括人口老齡化、傳染病與流行病、慢性病與精神疾病、醫療資源有限、醫療費用以及衛生不平等等，「數位技術有強大潛力解決這些問題，包括AI、基因組學、虛擬實境以及遠距醫療等」。

然而，新興技術同時也引發道德、監管以及數據安全與隱私問題，張嘉淵強調，應對這些挑戰與問題需要創新、協作以及公私夥伴關係，並提出整體途徑以結合技術發展、政策改革，以及關注預防照護、精準醫療、公共衛生和以患者為中心之方法。