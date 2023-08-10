拓凱10日董事會承認第二季財報，第二季合併營收25.02億元、營業利益4.72億元，去年同期去年一性次調價收益600萬美元，淨利歸屬母公司4.73億元，EPS從去年同期7.88元降至5.2元。上半年合併營收52.6億元、營業利益9.88億元、淨利歸屬母公司7.99億元，EPS由去年同期11.03元降至8.8元，創同期次高。

拓凱表示，上半年合併營收52.6億元，主因是受惠於自行車、球拍及航空等產品疫情解封後市場及客戶需求增加，年增8.26％。營收成長，加上成本有效的控管，產品毛利率能確保，加上第二季人民幣及台幣趨貶的匯兌收益助益，上半年EPS為8.8元，營收及獲利均優於原先預期。

拓凱指出，下半年航空座椅等產品持續維持樂觀的成長機會，但自行車等運動休閒產品終端市場調整庫存尚待觀察，俟第四季能否逐漸轉趨正常。規劃陸續開發新客戶及新產品，長期對於各產業未來發展持積極看待，技術研發及產能建置與自動化設備更新持續強化投資，今年也將重新調整產品生產線，並投入各項自動化生產設備來提高生產效率及強化未來競爭力。

拓凱表示，拓凱越南新廠今年第一季正式量產，中科后里新廠及廈門后溪二期新廠土建工程預計年底前完工，明年開始安裝生產線，並貢獻產值。拓凱經過多年努力建置多元生產基地及分散經營風險的投資佈局逐步落實，準備明年景氣逐漸恢復時可以有效把握新的成長契機。