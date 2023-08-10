韓劇《奇蹟的兄弟》每集都有一個故事或案件，幫死者傳達遺願、無差別殺人、虐童案、課業壓力想輕生的少女等劇情，被喚作「奇蹟」的失憶少年，用他的超能力拯救了大家，是韓國電視界「巨匠拍檔」的朴燦弘導演與編劇金志宇合作的第11部作品，裴賢聖飾演有著特殊能力且來歷不明的少年，鄭宇飾沒沒無名的作家陸東柱，撿到一個少年和一本小說與27年前的案件連結，適合喜歡時空交錯、推理懸疑劇的觀眾。

該劇主線是27年前「昭平湖遊民死亡事件」，原來真正犯案的是4個有錢少年，當初父母和腐敗警察用金錢和權力平息，並找了替死鬼，如今他們長大了，在社會上地位舉足輕重，有集團會長、現任檢察官、著名電影導演、教授等。《上帝已死》這本暢銷小說儼然就是「死亡筆記本」，27年前案件是現在正在發生的連環殺人動機，因＃MeToo疑雲和性暴力事件曝光，引起社會大眾公憤後的電影導演，大學教授相繼失蹤甚至死亡，令人好奇寫這本小說的人到底是為誰復仇。

編劇金志宇表示：「會將青少年暴力、虐待兒童、家庭暴力等現實社會問題融入電視劇，主要是青少年暴力不僅是孩子們的問題，也是大人們的問題，更是培養這些孩子的社會問題，對他人的痛苦漠不關心的青少年，長大後成爲權力社會的主流，想想就覺得可怕。因為主題有點沉重，所以利用了時空穿越、超能力等奇幻素材，讓觀眾可以容易觀看與理解，希望透過這部劇讓大家感受到平凡生活就是幸福，所有日常生活就是奇蹟，真正的奇蹟不是幻想，而是人類可以彼此依賴照顧。」

裴賢聖陸續在《我們的藍調時光》、《機智的醫生生活》、《偶然發現的一天》、《高斯電子公司》等作受注目，這次主演《奇蹟的兄弟》超能力少年李江山，又替他圈了不少粉絲，並且戲裡救人，戲外照顧童星，隨時充滿笑容，連現場工作人員都稱讚是百分之百的暖男。裴賢聖說到：「我的偶像是朴敘俊，在開始演戲前非常喜歡看他的作品，因為我們是同個經紀公司，所以他會給我演技建議，一起吃飯時還會談論人生，是個很照顧後輩的前輩，希望我之後可成為跟他一樣的演員。」

《奇蹟的兄弟》13日起，每週末晚間9點在龍華偶像台MOD353全台首播。