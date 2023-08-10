空軍台中清泉崗基地12日將舉行基地開放活動，一架IDF戰機執行單機今飛行操演時，疑似發生發動機漏油起火，幸好飛行員處置得宜，順利緊急降落，人機均安。退役少將栗正傑爆數據指出，比IDF還嚴重的是F-104，失事率最高。

針對IDF戰機飛行操演時，疑似發生發動機漏油起火，栗正傑今(10日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示。栗正傑指出，他為飛行員慶幸，還好沒出事，國軍為了守備台灣，付出很大犧牲。他相信是意外，因為要展現給記者媒體拍，一定是最做了萬全檢查，最後才起飛。

栗正傑指出，最近這5年，空軍有10次意外，折損18位飛行員。而比IDF還嚴重的是F-104，失事率最高。當時美國不賣F-16給我們，我們自己的IDF也還在研發中，我們只能買F-104來當我們的主力戰機；而F-104在台灣服役，從1960年到1998年總共摔掉114架飛機，折損62位飛行員，67位飛行員則跳傘逃生 。

另外，針對第七聯隊年底要成軍，栗正傑點出，目的是因應中共解放軍空軍經常到我們東南海域，實施抵近偵查，殲-16、航空母艦也經常到我們東部海面。我們東部在花蓮有一個佳山基地，台東只是訓練基地，以中共075兩棲登陸艦、航母戰鬥實力，有可能在東部地區實施登陸作戰，第七戰鬥機聯隊是負責台東空域的安全。

栗正傑接著指出，空軍飛行員的人數座艙比，合理為1比2，也就是一個座艙要有2個飛行員，但是現在為1比1.2，飛行員人力嚴重不足，任務又增加。