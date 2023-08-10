國民黨總統參選人侯友宜9日公布能源願景及政策主張，目標2050年淨零碳排，能源配比將以核電與再生能源為主，支持核一二三廠延役，核四安全無虞下重啟。核四前廠長王伯輝也在臉書列出重啟核四的重要步驟，也解釋外界的幾項疑慮，他認為重啟核四並不難，希望政治不要干涉工程，也拜託政治人物以台灣未來為重。

王伯輝今在臉書發文指出，目前的總統候選人，除了民進黨賴清德之外，大致都朝向「核四重啓⋯⋯經專業團隊評估後決定核四是否重啓」。但目前討論核四是否重啟，各候選人方向一致，但似乎信心不足。

王伯輝指出，「當年封存的指示是一號機安檢後封存，二號機即日停工」，表示一號機該做的測試已經完成才能封存，當時也已經完成圍阻體整體洩漏測試（Integrate Leakage Rate Test，ILRT)。

王伯輝也列出核四重啟的重要步驟，「謹慎選擇負責的工程師，要有經驗及霸氣，即非完成絕不罷休」、「逐系統詳細檢視，目前的狀況與封存之日，有什麼差異；例如：設備有沒有被拆往友廠儲存、封存後設備狀況是否正常、老化（達aging年限的設備該更新）等，目的是恢復封存之時的狀況」、「重新做設備功能測試及系統功能測試，而後再進行整合性的測試(一定要做但成功機率是100%，因過去已經做過)」、「補上當時刻意不安裝的系統，門禁之安全系統（因要封存所以刻意不敢安裝，避免影響設備進出）」。

王伯輝也指出，重啟核四的步驟就是上述四點，並不算難，但真正難點在於：「政府的全力支持，使人員願意回來」、「不足的人力(可以邊做邊學)」、「監督單位要善意的監督，不要做業績，大家要有共同努力，替台灣人再建一個傲人的電廠的態度」、「要有一個強大的規劃團隊，列出重點及順序」，耐心工作一定會成功。

對於外界對核四重啟的擔心，王伯輝也一一解釋，「一號機的備品當時就已採購將近3次大修的備品（一次大修18個月），甚至可以從二號機挪用（完全合乎規定的，只要文件及手續完整），所以備品不是問題。二號機再買或整個系統換新」、「當年的工程師都還是壯年，再次讓他們付出、再偉大一次」、「核燃料再運回來(花錢，但不是問題)」。

王伯輝也喊話，「工程師沒有做不成的，缺的是決心，政治不要干涉工程！拜託政治人物以台灣未來為重，當年翡翠水庫，也是在經國先生及林洋港市長，擇善固執之下完成的，我們需要有遠見的政治家，才能讓台灣再度驕傲。」