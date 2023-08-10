新北市今天下午下豪大雨，多處傳出淹水，請假在台中走訪基層的市長侯友宜今天晚間表示，第一時間成立應變中心，35件積淹水案在短短1個多小時就處理完畢，災情都在掌握中，一定會做好萬全準備，讓人民安心。

受午後熱對流發展影響，新北市下午下豪大雨，樹林、鶯歌區下午4點多傳出多處積水，市長侯友宜請假到台中，今天晚間出席民眾服務社總統後援會授旗典禮前受訪指出，災情都在掌握中，至於明天行程是否取消並未回答僅表示感謝。據了解，侯友宜今天行程結束後將趕回新北，明天在台中的行程未取消照常進行。