連接器廠再傳入股案，信音（6126）10日晚間突發重訊，擬以不超過6.6億元的金額進行泰碩電子的股權投資，預定完成日程自10日董事會通過後至8月底止，信音指出，以預定投資金額為準，再以現有市價概推，若入股案成立，應可拿下泰碩（3338）12％～14％，有望成為泰碩單一最大股東。

信音指出，之所以相中泰碩入股，最主要原因是信音和泰碩的產品雖有別，但皆為電子產業重要的零組件，再加上雙方的客戶群互有優勢，透過此次股權投資除可強化雙方合作關係，還可以助力信音跨出連接器產業，拓展公司業務及產品範圍，讓產品發展越臻多元，同時讓營運績效最大化。

信音進一步表示，除此之外，也期望可以透過此次股權投資，發揮1+1>2的營運綜效，同時提升客戶滿意度及股東滿意度，也看好兩家公司挾技術與規模的優勢，應可為客戶創造出更好的服務、為公司及股東創造更高的價值及滿意度。