第三季財測預估合併營收介於季減7.0％至持平區間。毛利率受惠產品組合改善，落於30.5％至32.0％之間，較第二季強勁反彈。每ADS盈餘1.5至6.0美分（約台幣0.5至1.9元）。另外公司提到，庫存去化進展順利，第三季庫存水位如預期顯著下降，將在2023年底前恢復正常水位，接近歷史平均水準。

奇景光電表示，第三季由於最大營收貢獻來源車用市場呈現強勁動能，預估在更有利產品組合、成本結構和庫存逐季恢復正常水位的情況下，毛利率及營收將逐漸改善。

公司指出，車用驅動IC居業界領先地位，目前傳統車用DDIC、車用TDDI和車用Tcon營收，已占總營收達45％，並且成功導入300多個車用TDDI方案，同時有更多方案持續導入。同時也是車用超大尺寸觸控顯示技術（LTDI）的市場先驅，奇景整合LTDI和分區調光Tcon技術的解決方案，被眾多客戶導入，預估明年開始量產的車用LTDI將大量增加。

不過奇景也坦言，持續看到第三季智慧型手機和平板電腦業務持續低迷，其中智慧型手機和平板電腦驅動IC產品，在第三季將呈現兩位數衰退。另大尺寸面板驅動IC也預估將較上一季小幅衰退，因為終端客戶面對市場成長不確定性，採取嚴格的生產控管。

奇景光電認為，第三季消費性電子市場信心仍然低迷，客戶對面板採購持謹慎態度，整體能見度有限。不過奇景光電車用業務動能已有所改善，正從上半年的疲軟狀態反彈。下半年在有利的產品組合、改善的成本結構和正常庫存水位支持下，最壞已過、黎明將至。