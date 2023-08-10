桃園一名林姓男子去年（111年）委託房仲公司出售房地，女房仲（A女）因契約未完成用印，雙方相約在某家銀行停車場見面，A女低頭查看契約時，林男色慾薰心，撫摸A女的腰，並耳邊說「腰好細、穿得很漂亮」，A女受驚嚇：「不要這樣！」，林男竟熊抱並抓胸；桃園地院日前依強制猥褻罪判林男有期徒刑1年，可上訴。

判決書指出，林男向法官供稱，當天確實有從背後抱A女，但否認有強制猥褻的犯行，並無抓A女胸部，且A女身高比我高，我沒有辦法用下體頂她，銀行警衛就在旁邊，如果受到委屈，她可以去求救。

林男供稱，當下是感謝她們幫我賣房子，氣氛很和樂，確實有從A女後面抱她，是因為A女說她工作壓力大瘦了，這點我確實不對，讓她不高興我可以跟她道歉，但當下她沒有這樣要求。

A女則向法官表示，林男請我一起到他停車的位置，還說要上他的車裡面談，我馬上拒絕，我跟他說在車外就好，然後我在車外檢查委託書的時候，「對方突然就從我背後環抱我，然後手就開始一直往上摸我的身體，我馬上推開他，跟他說不要這樣子。」

沒想到，他又持續對我做一樣的行為，我再次制止他，他就改用手摸我的腰，最後我用完文件要馬上離開時，他跟我要求，要做一個再見的擁抱，我禮貌性的給他一個隔空擁抱，做完我便馬上離開現場。

法官審酌，A女就林男違反其意願而撫摸其腰，說令其作噁的話、且站在其背後，以下體貼在其身體，從背後將其抱起且抓其胸部等情，於警詢、偵訊及本院審理時，不但證述清楚明確，且針對構成要件基本事實均始終證述一致，若非親身經歷，豈能如此清楚描述相關過程。

且A女描述遭林男強制猥褻之過程，並無指控林男有何誇大或不符常理之侵犯行為，難認有何誇飾之情形，若不是A女親身經歷，實無憑空杜撰、虛捏不堪之受害情節，用來誣指林男入罪之必要，堪認A女證詞可信。

且勘驗案發現場之監視器錄影畫面，林男確實有伸手與A女腰部接觸、自A女背後以雙手將A女抱起，林男也坦承有自A女背後將A女抱起。

法官認，林男為圖一己性慾滿足，不顧A女意願強制猥褻，侵害A女性自主權，導致心理嚴重影響而須就醫治療，而林男犯後不僅否認犯行、未能與A女和解或取得諒解之犯後態度，衡量林男職業及碩士畢業之智識程度、家庭經濟狀況小康及其犯罪動機、目的、手段等，依妨害性自主罪判處有期徒刑1年，可上訴。

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