TAA國際HI-END音響大展今（10）日登場，高達500家知名國際品牌共襄盛舉，展出的品項十分豐富，包含要價超過千萬元的頂級音響系統、時下流行的家庭劇院、玩家必備進階配件及適合一般民眾的入門音響套組，滿足全方位的視聽需求。

在圓山大飯店舉行的音響展號稱亞洲最大、全球第二大，有不少廠商邀請業界名家舉辦講座，分享音響科技發展趨勢及音響系統選配秘訣，甚至安排音樂演奏會，邀請民眾一同聆賞；而在飯店展房之外，戶外花園廣場還特別規劃汽車音響改裝專區，與IASCA Taiwan汽車音響競賽協會合作，展出高達12輛的示範車輛。

TAA國際HI-END音響大展展出各類型音訊設備及玩家必備進階配件，滿足不同視聽需求。（臺灣音響發展協會提供／古明弘台北傳真）

德國慕尼黑高端音響協會理事長Juergen Timm睽違多年再度來台，顯見展覽水準備受國際肯定。在開幕致詞中，Juergen Timm表示，自己非常開心看到本屆展覽比以往規模更加盛大，足見台灣HI-END音響產業持續蓬勃發展。臺灣音響發展協會理事長張文錦表示，參與廠商及品牌數量不斷增加，隨疫後消費市場復甦及視聽娛樂設備需求提高，音響產業有望持續成長。

為吸引顧客，廠商推出展場限定優惠，秦漢社為刺激買氣，特別針對展出商品祭出音響界少見的「免現金優惠24期0利率」分期繳納方案；飛揚音響更推出展期限定「買擴大機送喇叭」優惠，凡購入真空管綜合擴大機即贈書架型喇叭（售價1萬9800元），展期限量10組；雅士音響則針對Monitor Acoustics 靜神的「MA-IG AG-Q2」及「MA-IG AG-P2」兩款高性能隔離抑振音響插座，推出展期限定預購特價1萬1000元（原價1萬4500元），預購任一款再贈最新iPhone級壁插鋁合金蓋板一只，另外也於展期安排多位業界專家分享座談，詳細資訊依現場公布為主。