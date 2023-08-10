SOGO復興館GUERLAIN回眸艾菲爾淡香水100ml，1萬3000元。（SOGO提供）

SOGO敦化館LA MER修護煥膚雙星組，優惠價2萬7800元。（SOGO提供）

桃園遠百SHISEIDO國際櫃小紅電波組，特價3690元。（遠百提供）

新光三越信義新天地YSL BEAUTY窒愛非愛公益活動，即日起至8月22日於A11快閃。（新光三越提供）

新光三越信義新天地A8今（10日）新開幕Penhaligon’s，積極佈局頂級香氛市場。（新光三越提供）

隨著揮別口罩，百貨彩妝、保養品買氣持續回升，統計上半年已成長超過兩成，秋季化妝品節也陸續登場，業者觀察早秋妝容趨勢以「自然裸妝系、偽素顏」為主軸，另頂級保養、頂級香氛也持續熱絡，新櫃開幕不斷。

SOGO百貨台北店秋季化妝品節，即日起至8月22日登場，再端出下半年主打強勢新商品，包括頂級保養LA PRAIRIE、cle de peau Beaute等品牌皆祭出首賣、限量優惠組，最高可現省近萬元。同時，台北館活動期間除有滿額贈電子商品券、Beauty Club會員單筆滿2000元享HAPPY GO點數3倍送等外，SOGO忠孝館同場加映DARPHIN朵法療癒巡迴巴士，8月21日至8月30日登場，透過商品頂級服務讓顧客擁有沉浸式體驗。

SOGO也推薦今年秋季最流行的自然裸妝系、偽素顏妝感，包括IPSA輕裸水光粉底液、sisley植物閃耀水潤光脣膏、LANCOME零粉感持妝雙星組都限量開賣；還有秋天逆齡保養聖品DIOR迪奧逆時能量精華組、SHISEIDO光雕緊緻精華組等。

新光三越台北信義新天地觀察，秋季化妝品新品期，受到社交恢復與彩妝、脣膏、香水等商品銷售帶動，成長約2成，其中Valentino Beauty的高訂輕透氣墊粉餅，開幕2周就賣出1000組；另YSL BEAUTY窒愛非愛首場公益實體活動，即日起至8月22日於A11快閃。香水部分搭配新光三越卡利HIGH優惠，也有雙位數成長，包含LE LABO、AESOP等，加上A8館頂級奢華香氛專區開幕，包含Kilian Paris、Frederic Malle及今（10日）新開幕的Penhaligon’s，積極佈局頂香市場，帶動秋季新品期客單。

桃園遠百即日起至8月27日秋季化妝品檔期開打，美妝暢銷特惠組最低下殺1.9折起，秋冬限定彩妝新品也紛上市，遠百App會員持6大銀行信用卡於百貨服飾累計刷滿5000送350元十足抵用券。