許多人採購東西時，都會先把東西暫放在購物袋裡收好。一位女店員近日結帳時發現，商品沾了一堆黃黃稠稠的東西，沒想到竟是客人沒把孩子的尿布包好丟進購物袋，又把商品直接丟進購物袋哩，結果沾到商品外包裝都是大便，讓她直呼「我真是謝嘍，結帳都有陰影了呢」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，今天她一早幫一對年輕的阿公阿嬤結帳，他們從自己的購物袋中拿出一堆商品，「我才剛拿起第1樣商品，手上就沾了一堆黃黃稠稠的東西」。

當時原PO馬上提問黃黃稠稠的是什麼東西，阿公阿嬤卻支支吾吾，最後才說是小朋友的尿布沒包起來放在購物袋，所以商品才會沾的到處都是屎，讓原PO超無奈，「我真是謝嘍，結帳都有陰影了呢」，最後只能自己狂洗手、噴酒精消毒。

對此，許多網友紛紛回應，「好噁心…這家長也太髒了」、「這個真的傻爆眼」、「還好指甲沒插到尿布裡，要不然卡在指甲縫裡更崩潰」、「超商結帳遇到遊民拿出來的零錢，全部都是發黑的屎，然後還會直接在店裡面直接拉屎尿，整間味道」、「也太噁了吧！雖然我每天都在摸我兒子的屎，但是不是自己生的就不一樣了」。