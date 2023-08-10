南韓政府宣布，11日在首爾為各國到訪參加第25屆世界童軍露營人員舉辦閉幕式與演唱會。

在南韓舉行的世界童子軍大露營原定12日拔營，開幕後歷經熱浪、衛生、性騷等大小狀況折磨之後，因卡努颱風進逼朝鮮半島，主辦單位宣布全員周二（8日）提前撤離全羅北道新萬金營地，讓許多與會青少年失望不已。南韓政府為了挽救遭媒體批為「國恥」的這場大混亂，周五（11日）要在首爾舉辦K-pop演唱會招待各國青少年，根據颱風路徑預測，演唱會保證不取消，而且特別強調會場設置大量廁間，官員掛保證「又多又乾淨」。

第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）8月1日在南韓西部全羅北道濱海營地新萬金（Saemangeum）揭幕，吸引逾150國約4.5萬人與會，原定12日落幕，數百人不敵連日高溫接連不適中暑，營地還發生新冠肺炎傳染、蚊蟲滋生、衛生條件不佳等狀況，引發英、美等國相繼提前拔營，甚至爆出男領隊進入女用淋浴間的性騷風波，加上卡努颱風攪局，可謂多災多難。

南韓政府針對後撤至各大城市的各國代表團推出教育、參訪活動，盡力接待無法繼續露營的青少年。南韓歷史文化對外宣傳官方網站KOREA.net指出，日前宣布原訂6日要在露營地點舉辦的韓國流行音樂演唱會改於12日於全羅北道的全州世界盃體育館登場，後因颱風逼近南韓南部地區，文化體育觀光部只好再度更改時間地點，把日期提前、地點北移，最後拍板11日晚間7時（台北時間晚上6時）於首爾世界盃體育館舉行，緊接在30分鐘的閉幕式之後開場，全程預計2小時。

SEVEN was played at the 25th World Scout Jamboree in South Korea. pic.twitter.com/B4qCRPduSB — JK 𝙑iral TikTok  (@JKOnTikTok) August 9, 2023

聲明指出，11日下午2時至5時30分安排各國代表團依序入場。由於多數人員後撤地點以首爾為主，因此選定交通便利、承辦活動經驗豐富的首爾世界盃體育館為演唱會場地，可容納6萬6000人。

衛生條件與廁所數量是本次大露營現場飽受批評的一大缺失。相關部會官員為此承受沉重壓力，周四（10日）出面承諾，演唱會場地會有足夠而且乾淨的廁間供每一名參加者使用。文化部發言人說：「我們在衛生方面做了很多努力，保證讓各國童軍在體育館擁有愉快的體驗。為免壅塞，會場將增設30間流動廁所，加派200多名清潔人員打掃洗手間。」

內政部官員說，體育館部署40多名醫療人員，準備9萬瓶飲水供童軍們補充水分，警方與消防單位也將派員進駐現場維持人員安全。南韓政府喊話，周五晚間的演唱會將為本屆大露營4萬名童軍在情感層面帶來精彩的終曲，體驗韓國文化的精隨，成為韓國文化的一員。主辦單位說，演唱會有將近20個表演節目，參與演出藝人包括NewJeans、ITZY等知名團體。

來自各國共4萬多人全數拔營之後撤往南韓多地留宿，有些童軍還參加了K-pop舞蹈課程。根據《韓國前鋒日報》（The Korea Herald）8日報導，住宿費用將先由首爾市、京畿道、仁川市、天安市、大田市、世宗市、忠清北道、忠清南道、全羅北道等地政府墊付，之後由內政部撥款補償，住宿地點包括學校、公司宿舍、軍事設施。