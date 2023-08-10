歐洲克斯蒙行程在秋季造訪如幻彩般的十六湖國家公園。（世邦旅遊提供／吳娮翎台北傳真）

世邦旅遊以長榮雙點進出機位，在秋天走訪美加東的賞楓景點，最知名的莫過於白山國家森林保護區。（世邦旅遊提供／吳娮翎台北傳真）

日本東北行程走訪世界遺產中尊寺，是岩手縣知名的紅葉名所之一。（ 世邦旅遊提供／吳娮翎台北傳真）

為了疫情後的首個賞楓季節，世邦旅遊推出全球最知名的賞楓勝地行程，由10月初的美加東打頭陣，緊接著是國人最愛的日、韓楓紅，還有近年來超夯的歐洲巴爾半島的克斯蒙，帶領遊客欣賞大自然在秋季的魔幻時刻，並深度體驗在地文化之美。

世邦旅遊總經理呂汶中表示，世邦美加東行程一直以來皆採用市場獨家的長榮航空直飛紐約、多倫多雙點進出的機位，有別於市場上價格較低的採用外籍航空轉機機位，具有飛航時間較短、國人習慣國籍航空服務以及雙點進出不走回頭路等多項優勢。世邦特別精選美加東紅葉最美的期間，推出10／3、10／6出發的行程，沿途除了不可錯過的美加東幾座知名大城市之外，最精彩的莫過於白山國家森林保護區，將安排搭乘纜車登上山頂，從制高點俯視或紅、或黃等各種顏色紛呈的山景，令人美不勝收

說到日本賞楓，擁有最豐富的大自然純樸美景的東北，絕對是國人的最愛，世邦旅遊採用長榮航空秋季賞楓包機直飛青森的航班，推出東北賞楓行程，立刻在市場上秒殺；因此，世邦旅遊再採用星宇航空仙台定期航班，在10月份推出「雙星奇緣～藏王御釜、銀山溫泉、大內宿、會津鐵道5日」及「星艷東北楓紅奧入瀨溪、角館小京都、銀山溫泉5日」，也僅剩零星散位。

除了東北之外，世邦旅遊也規劃了星宇航空從大城市出發的賞楓行程，10月份從東京進出的「秋紅漫遊小東北～波波球、大內宿古街、鐵道貓站長、溫泉美食5日」，走訪茨城的日立海濱公園，公園廣植3萬多棵掃帚草，一團團猶如毛球般，進入秋季時將由翠綠色轉變成緋紅色，最盛期就如同一片紅海般的奇景，是網紅拍美照必訪景點。12／1出發從大阪進出的「賞楓物語～嵐山清水比叡山溫泉美食5日」，在楓紅季節造訪京都最知名的金閣寺、清水寺，再搭乘叡山電鐵延伸到比叡山，當然還有最經典的嵐山。

此外，世邦旅遊也採用長榮航空秋季四國愛媛包機，推出11／14出發的「四國楓情～小豆島橄欖風車、道後溫泉、葛藤橋、烏龍麵DIY、百選溫泉5日」，讓遊客一訪四國的秋紅美景。

韓國方面，世邦旅遊從首爾前往楓紅勝地的雪嶽山國立公園，另外在南怡島、晨靜樹木園、昌德宮、三清洞、德壽宮的石牆路、梨花女子大學等地，秋天來訪皆能欣賞到五顏六色的美景。餐食安排也是一大特色，包括韓國知名的金剛部隊鍋、明倫進士烤排骨，更升級享用米其林推薦的滿足五香豬腳大餐。

世邦旅遊秋季在歐洲鎖定巴爾幹半島推出從11月出發的「巴爾幹半島系列～三國秘境克斯蒙10天」，安排搭乘土耳其航空在歐洲多航點的優勢，採用雙點進出不走回頭路，省下的時間可以走訪更多景點。雙國家公園的普萊維斯國家公園，不僅被列為世界自然遺產，園內16座大小湖泊更是一大特色，特別是在秋季宛若化身為童話世界般的美麗奇景，也因此被稱為十六湖國家公園。可電洽(02)2537-3088。