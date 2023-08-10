國民黨總統參選人侯友宜9日提出「以核減媒」能源政策，且不排除重啟核四，民進黨主席賴清德則強調「台灣其實不缺電」，隔空交火。前立委郭正亮今(10日)在《大新聞大爆卦》節目強調，蔡政府要提升天然氣到50％，但一個國家絕對不可能把前途押在天然氣，因為天然氣也不是基載能源。台灣天然氣大部分從卡達、馬來西亞運來，怎麼不擔心被禁運、被封鎖？天然氣管線也可能被打斷，這些核心問題綠營都不敢回答。

郭正亮直言，綠營完全放棄核電，來搞一下很多國家都認為不靠譜的電，有哪個國家把太陽能當作基載電力？沒有！都是補充電力。綠營自己也知道這不可靠，所以近年都在搞天然氣，目標佔50％。一個國家如果沒有電力來源，絕對不可能把自己的前途押在天然氣，因為天然氣也不是基載能源！更何況我們的天然氣都是進口的，怎麼這個時候兩岸問題就不見了？你不是一天到晚要擔心台海戰爭嗎？

「你的天然氣大部分都是從卡達、馬來西亞那邊來的，你怎麼不擔心被禁運、被封鎖？」郭正亮強調，依照賴清德把台獨講到這個程度的人，要不要回答一下，未來四年天然氣保證可以進得來嗎？而且我們天然氣是高度集中，還從台中拉線拉到桃園，你怎麼不擔心那條管子被打斷？一瞬間你就會少掉11％的電！這個問題他有回答過嗎？沒有！所以說這個政黨就是詐騙集團，就是對真正核心的問題他不回答。

郭正亮提到，再生能源只剩下2年要達標20％，你現在只有8.3％，這是絕對不可能做到的事情。天然氣又是進口的，會碰到種種安全上的問題，你如何保證不會有問題？不敢回答！種種限溫、限電措施，如果不缺電，為什麼會有這種現象？整天只有一百零一個問題：你核廢料要怎麼處理？你自己問題一大堆，一天到晚問核廢料。核廢料，任何一個國家只要開誠布公討論，是可以處理的，不然請問日本、韓國是怎麼處理的？