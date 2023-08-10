英國連鎖零售商Wilko深陷債務困境，宣布倒閉，1萬2000名員工面臨失業。

面對通貨膨脹以及銀行多次升息重傷顧客荷包和企業，販賣平價居家與花園用品的英國連鎖商店Wilko深陷債務困境，今天宣布倒閉，恐導致約1萬2000人失業。

「每日郵報」與「衛報」報導，Wilko在1930年代從英國中部城市列斯特（Leicester）的一家五金行起家，逐步發展成為約有400家分店的連鎖企業，由威金森（Wilkinson）家族擁有。

數週以來與有關利害關係方的協商未果後，Wilko已經指定資誠會計師事務所（PwC）為破產管理人，監管破產程序。

Wilko執行長傑克森（Mark Jackson）在網站發布的公開信中表示，「我們都盡力試圖讓這個了不起的企業保持完整，但必須承認時間已經耗盡。現在我們必須和指定的破產管理人合作，盡可能拉長時間、保留越多工作機會」。

他表示，「儘管我們能夠證實有很多人感興趣，包括一些提案相信能夠滿足資產重整的所有財務標準…但我們依舊別無選擇，只能採取這個令人遺憾的行動」。