警方查扣金融存簿2本、涉案手機4支及現金新臺幣324萬3千元。（圖／警方提供）

新北市1名36歲彭姓男子，昨9日下午13時許前往新莊的某間銀行，持銀行存摺欲提領現金324萬3千元，卻對帳戶內款項來源交代不清，經警方調查，38歲蔡姓被害人遭假投資詐騙62萬元，遂當場以詐欺案現行犯予以逮捕。（翻攝畫面）

新北市1名36歲彭姓男子，昨9日下午13時許前往新莊的某間銀行，持銀行存摺欲提領現金324萬3千元，卻對帳戶內款項來源交代不清，經警方向行員確認聯繫匯款者，38歲蔡姓被害人遭假投資詐騙62萬元，遂當場以詐欺案現行犯予以逮捕，並追緝一同前往的駕駛37歲吳姓駕駛及乘客21歲洪男到案，全案依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦

警方表示，昨日13時30分許接獲某銀行分行來電通報，疑似有異常提領款項之情事，36歲彭姓犯嫌持銀行存摺欲提領現324萬3千元，卻對帳戶內款項來源皆交代不清，經警方向行員確認聯繫匯款者，其中一名居住於桃園的蔡姓被害人表示先前有一名Line暱稱「網路安全官」的人主動聯繫，並表示自己可提供一網址，投資穩賺不賠，惟須投入保證金，方可提領出賺取的投資利潤。經警方確認係屬投資型詐騙，遂當場以詐欺案現行犯予以逮捕。

警方調查，彭嫌指稱，係搭乘友人車輛前來，經警方調閱分析監視器影像，於當日下午3時36分許於環漢路上追緝自小客駕駛吳男及乘客洪男到案，並查扣金融存簿2本、涉案手機4支及現金新臺幣324萬3千元，全案依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大溯源積極查緝其他集團共犯到案。

警方指出，彭姓犯嫌去領錢的時候，因為戶頭於提領的前一日才剛開戶，就馬上匯入大筆款項，且馬上又要提領出去，這部分讓行員警覺。犯嫌為了博取行員的信賴，更表示前一日才去高雄也以類似方式提領工程款項，絕無詐騙之意！說著還拿出存摺給行員看，沒想到那本存摺在提領出現金之後，馬上就銷戶，此舉動更讓行員感覺疑點重重。

因派出所平時都有與轄內金融機構建構溝通管道，並利用治安座談會等集會機會邀請金融機構參與，並講解目前最常遇到的詐騙方式，以利行員在遇到異常提領時可以提高警覺及立即通報轄區派出所。