天后李玟（Co Co）上月5日離世，享年48歲。其告別式及大殮火化儀式已分別於7月31日、本月1日舉行完畢，現場家屬們及不少歌迷都十分不捨，哭聲頻傳。然而，在網路上仍有不少謠言、傳聞流傳，李玟二姐李思林對此也曬出聲明，「本人將運用法律之武器窮盡一切法律之途徑保護自己和家人，並追責到底！請大家能夠給予CoCo和家人最後的愛護與尊重。」

李思林今(10)日稍早在微博更新一則貼文，表示：「在這個最不易的夏天，送別了摯愛的妹妹，除了悲痛只剩懷念。在此由衷感謝所有親友、歌迷，謝謝你們陪她走完在人世的最後一程，她在另一個世界一定能感受得到你們的愛！我相信她也更希望大家能夠放下悲傷、重拾歡笑，代替她踐行生前的理念，延續她生前的心願。」

然而，李思林隨後也補充指出：「CoCo已經離我們而去，卻還有人持續散佈不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論。」強調這是絕對不可接受的。並於文後曬出一則聲明，文中提及兩點，其一是立即刪除並停止傳播不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論。呼籲相關網絡平台積極履行網絡服務提供者之監督義務立即屏蔽前述信息及言論，避免損害後果進一步擴大，此外，還一併指出本人已經委託律師事務所全權處理並已依法取證。

另外，其二則是希望包括CoCo歌迷在內的社會公眾勿信謠、勿傳謠，以免被散佈謠言的有心之徒誤導與利用。並向不刪除或是繼續散佈不實信息的大眾嚴正警告，指出：「本人將運用法律之武器窮盡一切法律之途徑保護自己和家人，並追責到底，懇請大家能夠給予CoCo和家人最後的愛護與尊重！」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980