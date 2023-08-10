美國總統拜登（Joe Biden）8日在新墨西哥州的一場政治募款活動上表示，他很快將前往越南，「因為越南想要改變和美國之間的合作關係，並成為美國的重要夥伴」。對此，前立委蔡正元10日就表示，「在越南共產黨執政底下，跟你拜登會有共同價值真是奇怪，大概共同價值就是，拜登認為利用越南可以對中國大陸有所影響」，引發討論。

蔡正元10日在政論節目《新聞大白話》中表示，「拜登說要跟越南成為夥伴，拜登就是美國政客的習慣，一方面就講說我們要跟有共同價值的國家建立聯盟關係，你跟越南有共同價值嗎？中國大陸還有八大民主黨派，越南是只有一黨，其他什麼黨都沒有，越南共產黨執政底下，跟你拜登會有共同價值真是奇怪」。

最後蔡正元更指出，「大概共同價值就是，拜登認為利用越南可以對中國大陸有所影響，但是會不會想得太樂觀了一點？」而根據《路透社》的報導指出，對於拜登說要參訪越南，白宮發言人表示，「目前沒有進一步消息可以奉告」。