【立綱氣象報報】西南風水氣進入 中部以南陣雨增多

受到西南風、午後熱對流發展影響，今（10）日各地有劇烈降雨，不少地區傳出積淹水災情。氣象局表示，明日午後中部以北可能還是會有類似的天氣，降雨威力可達豪雨等級，不過到了周休假期（8/12、8/13）雨勢趨緩，有機會出現陽光，下周一（8/14）西南風再度增強，降雨範圍擴及全台。

氣象局表示，明日中南部高溫約30到32度，北部、東半部32到35度左右，花東局部地區高溫上看36度。天氣方面持續受西南風影響，西半部天氣不穩定，南部整天易有陣雨或雷雨，雨勢來得又快又急；其他地區上半天普遍多雲到晴。要特別注意的是，中部以北午後受熱力作用影響，恐怕會出現和今日類似的大雷雨，強度有機會達到豪雨，低窪處慎防積淹水。

周休假期的天氣相對較佳，各地有機會出現陽光，但到了下周全台的降雨機會再度提高。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員趙竑表示，周休假期太平洋高壓略微增強、西南風減弱，因此各地可望出現陽光，午後雷陣雨強度也沒那麼高，整體天氣相對較佳，不過清晨到上午中南部還是得留意局部短暫陣雨。

然而，下周一後西南風又會帶來大量水氣，雨區範圍擴及全台，西半部和東半部山區雨勢較大，中南部有陣雨或雷雨，其他地區大多是午後短暫雷陣雨的天氣型態。

至於許多民眾關心的颱風消息，趙竑表示，目前西北太平洋有2個颱風，第6號颱風登陸韓國後會逐漸減弱；第7號颱風卡努則朝日本伊豆1半島方向移動，兩者雖然對台灣都沒有直接影響，卻有機會帶來富含水氣的西南風，依照數據來看，未來一周還沒有其他熱帶系統發展的可能。