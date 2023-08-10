自封「國際美人」稱號的YouTuber鍾明軒，性格鮮明，時常會在網上發表對事物的看法與觀點，近年傳出許多詐騙案，不少詐騙集團會在東南亞國家緬甸、柬埔寨等設立據點，誘騙無知民眾前往後控制人身自由，逼迫民眾做出違法行為，而鍾明軒近日一人前往柬埔寨，用親身經歷告訴大家實際情況。

近日鍾明軒在YouTube上傳影片，表示自己要前往柬埔寨，為了辦簽證他上網查資料，發現外交部的網站上有明確寫出柬埔寨政府近來大力掃蕩境內不法集團，呼籲國人如非必要應該避免前往相關地區，讓鍾明軒看完直呼：「好愛喔我真的越危險的地方我越想去」，他透露自己偏愛落後的地區，很喜歡看落後的地方。

（來源／影片取自鍾明軒 YouTube，如遭刪除請見諒。）

他抵達暹粒機場後卻遭當地海關刁難，原來是台灣沒有飛柬埔寨的直飛航班，因此要先到泰國再轉機，鍾明軒事前有詢問地勤行李是否直掛不用領行李再辦理托運，地勤給予肯定答案可以不用在泰國入境，柬埔寨海關卻因鍾明軒沒有泰國的出入境章，因此僵持很久，最後還是放行了，讓鍾明軒直呼：「我突然瞬間覺得台灣海關人員的素質很高，辦事效率很厲害」。

而鍾明軒在當地走訪吳哥窟、暹粒藝術中心夜市，他稱讚夜市地板滿乾淨的，且走在路上不會有異味，最後他對於是否能前往柬埔寨旅遊，鍾明軒認為：「我推不推薦柬埔寨這個地方？國人可不可以來柬埔寨這邊旅遊？答案就是百分之百完全可以，大家可以看我這次一個人來，也還是活得好好的啊，而且不得不說柬埔寨比我想像中的還要好玩」，且人民很純樸，看到他會主動打招呼，建議可以到柬埔寨觀光。