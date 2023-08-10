國民黨總統參選人侯友宜9日宣布能源政策，稱支持核一、核二、核三延役，核四在安全無虞下重啟，引發討論。鴻海創辦人郭台銘9日南下屏東，出席「主流民意大聯盟」說明會。根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析，國民黨7月全代會後，被侯友宜已逐漸「定於一尊」，郭台銘可能有「消風」的趨勢。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，蒐集自今年8月1日至8月9日之間，郭台銘、侯友宜網路輿情聲量走勢。侯友宜自7月底啟動訪日行程，8月2日結束訪日行返台時，單日創下超過2.6萬則聲量高峰，不過隔日聲量表現下滑，截至8月8日前聲量維持在每天快1.5萬則左右。郭台銘在8月7日晚間返台時，預告將向外界報告「重要的事情」，隔天單日創造超過2.2萬則聲量。

8月9日當天，侯友宜和郭台銘的網路聲量表現，出現一個有趣的變化：侯友宜在8月9日當天，首度公布完整的能源政策，主張「核一、二、三延役、安全重啟核四」，立即掀起輿論正反論戰，當天創造超過2.7萬則聲量，超過月初高峰的數值。反觀郭台銘8月9日晚間前往屏東大造勢，當天的網路聲量，卻只維持在約2.2萬則，並沒有出現明顯的成長動能，和前一天的聲量相比反而是不增反減；代表他這場屏東大造勢，「動員」能量並沒有轉換到網路聲量上，無法藉此帶動更多討論及關注度。