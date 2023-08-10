大陸文化和旅遊部今天開放第三波陸客組團赴境外觀光旅遊的國家地區達78個，其中依舊沒有台灣，這讓許多居住在中國大陸的民眾十分失望。陸委會副主委詹志宏今天回應時也繼續歸咎陸方，稱我方的誠意跟善意對岸應該知道，但迄今大陸尚無正面回應。事實上，本報已呼籲多次，我方可先恢復海外大陸人赴台旅遊，但陸委會始終視而不見。

陸客赴台旅遊，如果從居住地來看，陸客的來源其實可分為兩大類：一種是居住在中國大陸的陸客，來台灣需要申請大通證、赴台簽注、入台證等證件；另一種是居住在海外其他國家的陸客，他們持大陸護照或是其他國家護照，在疫情之前，這類陸客可以直接上內政部移民署的網站申請赴台旅遊，收到入台證的PDF電子檔回函並列印出來，就可以直接買機票，從國外飛到台灣旅遊觀光。

不過，從2020年新冠疫情開始，台灣實施邊境管制，限制上述兩種大陸人士赴台旅遊。除了禁止居住在中國大陸的人士參加旅行團赴台，內政部移民署也關閉了線上申請系統。直到今年初國境解封之後，台灣歡迎全球各地的旅客赴台，偏偏就是排除了上述兩種陸客身份，移民署網站迄今尚未對居住在海外的陸客解鎖。

如果說，兩岸開放旅遊必須對等，彼此互相都不設限，讓雙方的觀光業者都有錢賺，這樣誰也不吃虧，相信大家都能理解。但是對於居住在海外（不管是永久居民、工作或留學）、想到台灣旅遊的大陸人來說，完全是屬於可以操之在我、主動開放的權責，陸委會和內政部移民署為何遲遲不見任何作為？

陸委會副主委詹志宏今天表示，「有收到相關大陸民眾的訊息，他們真的很想來台灣，但對岸政策未准許」，但是對於海外大陸人的心聲呢？陸委會有聽見嗎？還是故意裝作聽不見？

事實上，「有收到相關大陸民眾的訊息，他們真的很想來台灣」，根本就是廢話一句。如果是真心歡迎大陸團客，陸委會大可直接單方面宣布開放陸客團，把球直接丟回給陸方，看陸方如何接球。但陸委會只是說，「我主管機關已經透過管道談到相互開放」，扭捏作態令人作噁。

本報曾多次呼籲，大陸在疫情期間實施邊境管制，大量停飛國際航線，許多長居在海外的大陸民眾想要回大陸一趟非常困難。由於直飛航班太少，他們往往購買華航或長榮的機票在台灣轉機回大陸，其中絕大多數的人都希望在轉機時，順便入境台灣旅遊。陸委會為何不順水推舟，爭取這類身份的陸客？

但是這窗口期十分有限，隨著中國大陸逐漸恢復國際直飛航線，加上大陸文旅部這波開放組團出境遊的名單中，甚至包含「死對頭」美國，中美之間的航班、航點勢必將逐步增加，留給台灣賺「過路財」的時間已經不多，還不好好趁機把握？