國民黨總統參選人侯友宜9日提出「以核減媒」能源政策。民進黨立院總召柯建銘引電力界教授陳謨星的意見，反擊稱「核電是最爛的電！」前立委郭正亮今(10日)在《大新聞大爆卦》節目質疑，日韓發電有20幾％都是核電，法國的核電是70％！他們核廢料怎麼處理？像近年全世界都在試推小型核反應爐SMR，微軟創辦人比爾蓋茲這5、6年都在推動核電，綠營為什麼不去批比爾蓋茲？硬扯核廢料就叫白痴問題，意識形態掛帥。

「柯建銘當然要出手啊，因為他在搶不分區嘛，當然要向賴清德效忠啊！」郭正亮表示，有一大堆電力界的教授，都認為核能不能廢，也許有人會對個別的核電廠有意見，但是不會像民進黨這樣，為了反核四，把核電整個廢了，因為全世界沒有人這樣幹的。

郭正亮質疑，比如說美國三哩島曾發生核洩漏事故，三哩島被關閉，但美國現在有放棄核電嗎？沒有，就只有你民進黨意識形態一路走到黑！各種電力不足的現象都出現了，然後看到一大堆緊急過渡措施，你都不承認缺電。然後綠電明明就做不到，比如說柯建銘問了那3個問題，他為什麼不問一下，今年再生能源只有8.3％，2025怎麼可能有20％？「柯建銘你在立法院那麼久了，這問題很容易回答吧？就詐騙嘛！」

「他問說核廢料怎麼處理，又回到老問題了！」郭正亮指出，核廢料如果認真找地方，有一些國家是願意收的，只是你要不要去處理？事實上我們以前也跟中國大陸談過，結果兩岸關係變壞就終止了。前立委蔡正元說過這段故事，本來都快要談好了，結果後來就沒辦法談下去。「台灣也跟北韓談過，不是嗎？」像小型核反應爐SMR，全世界都在試推小型核電，比爾蓋茲這5、6年都在推動核電，那綠營為什麼不去批比爾蓋茲？

「人家當然要選址，把它埋到夠深的地方，這並不是在科學上不能處理的！」郭正亮直批，只是你要不要理性、務實地來面對自己的問題。日韓發電有20幾％都是核電，法國的核電是70％！他們核廢料怎麼處理？「所以問這個叫白痴問題！他根本不敢面對！柯建銘你就回答一下：日本、韓國、法國的核廢料是怎麼處理的？」為什麼沒有引起日本、韓國、法國民眾的歇斯底里、意識形態掛帥，像你民進黨這樣？