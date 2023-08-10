國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨拋出核能政策，引發民進黨立委賴品妤嗆「(核四)重啟個屁」，侯辦也反酸賴品妤父親賴勁麟是雲豹能源董事的綠能背景。前立委郭正亮表示，賴品妤可能忘記賴勁麟登記了18家綠能相關公司，賴勁麟的目的「難道不是為了配合新潮流在各縣市的勢力爭取標案嗎？」應該出面解釋一下。

對於賴品妤怒罵核四「重啟個屁」，侯辦發言人黃子哲則說，賴品妤的父親賴勁麟，過去是民進黨立委也是新潮流派系要角，現是雲豹能源董事長，「根據經濟部商業司資料顯示，由賴勁麟掛名公司代表人的能源相關公司，就高達18家，單單雲豹公司的資本額就高達20億元，要說賴勁麟是台灣的綠能大亨並不為過」。賴品妤則回擊說，雲豹不是家族企業，何來爸爸是董事、女兒就是公主的道理。

郭正亮今在政論節目《國民大會》表示，雲豹確實跟賴品妤本人沒有關係，「她可能一時也忘記了，她爸爸登記了18家公司，都是綠能的」。郭正亮透露，公司的地址在內湖，該處的4樓之1和6樓，總共登記18家公司。

郭正亮也說，雲豹不是賴勁麟的公司，只是去當董事，但賴勁麟在內湖的地址登記了18家公司，「請問你是要幹嗎？難道不是因為要配合新潮流在各縣市的勢力，去爭取標案嗎？」而且都是用賴勁麟的名字，賴自己也不避諱，當然是可以回答。「賴品妤可能是忘記了，這就有點利益迴避的問題」，因為核電佔比上升，再生能源發電比例一定會下降。

PTT上也有鄉民把賴勁麟名下登記的公司一一列出來，發問為甚麼需要開那麼多家公司，引發討論。