其中，巨大集團7月合併營收64.93億元、年減29.13％，前七月合併營收490.5億元，年減9.44％；至於美利達集團，7月合併營收27.46億元、年減15.67％，前七月合併營收185.47億元，年減8.17％。

巨大集團表示，7月自有品牌銷售，仍以捷安特中國內銷表現最為強勁，中高階運動車款持續熱銷，帶動營收大幅成長；至於捷安特歐洲及美國市場，同樣飽受庫存去化影響，營收均呈現下滑。

自行車零組件廠受到新車訂單大幅縮水影響，加上去年同期基期已高，7月合併營收普遍衰減3至7成。其中，桂盟7月合併營收4.05億元，年減36.74％；前七月合併營收29.31億元，年減34.31％。

桂盟10日公布上半年稅後純益4.64億元，EPS3.69元，年減54％。桂盟同時公告，將辦理發行國內第四次有擔保轉換公司債10億元，募得價款將用來支應國內第三次有擔保轉換公司債到期還本的資金需求。

此外，日馳7月合併營收0.91億元，年減51.97％，前七月合併營收7.11億元，年減45.76％；利奇7月合併營收1.71億元，年減70.71％，前七月合併營收12.12億元，年減61.62％。