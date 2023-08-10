今（10）日晚間18時39分許，高雄市鼓山區鼓山一路與五福四路發生一起機車闖越輕軌與輕軌列車發生擦撞的事故，所幸騎士手腳輕微擦挫傷，不願就醫，雙方駕駛均無酒精反應。
警方表示，晚間18時39分許，45歲高姓男子騎機車行駛鹽埕區安石街7巷北往南，行至五福四路口時右轉直行，疑未注意輕軌號誌，闖越輕軌路口與同為北往南方向行駛的輕軌發生擦撞，事故造成高姓男子手腳輕微擦挫傷，不願就醫，雙方駕駛均無酒精反應。現場於18時50分排除，輕軌復駛，詳細肇事原因須進一步釐清。
今（10）日晚間18時39分許，高雄市鼓山區鼓山一路與五福四路發生一起機車闖越輕軌與輕軌列車發生擦撞的事故，所幸騎士手腳輕微擦挫傷，不願就醫，雙方駕駛均無酒精反應。
警方表示，晚間18時39分許，45歲高姓男子騎機車行駛鹽埕區安石街7巷北往南，行至五福四路口時右轉直行，疑未注意輕軌號誌，闖越輕軌路口與同為北往南方向行駛的輕軌發生擦撞，事故造成高姓男子手腳輕微擦挫傷，不願就醫，雙方駕駛均無酒精反應。現場於18時50分排除，輕軌復駛，詳細肇事原因須進一步釐清。
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