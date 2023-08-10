台北市10日下午發生強降雨，致大同區公辦都更案「斯文首善」社會住宅淹水。1樓大廳淹水，住戶還要以沙包擋水。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

台北市10日下午發生強降雨，議員接獲住戶陳情，大同區公辦都更案「斯文首善」社會住宅竟淹水，從大廳管委會櫃台蔓延至中控室、地下室，險象環生，交屋1年4個月，淹水問題卻修繕1年還沒好，住戶不堪其擾。都更處表示，為避免後續再次發生類似情形，已責成營造廠商處置溢水問題，並協助社區清除地面水漬。

國民黨台北市陳炳甫指出，接獲斯文首善管委會陳情，大樓淹水問題已修1年多，下午一場急雨再度造成淹水，淹水範圍從管委會櫃台蔓延到中控室，大家連忙保護住戶包裹，水勢又蔓延至地下室，並發現管線、天井也有滴水。且淹水處先前已請廠商修繕，至今仍還沒修好，只要雨勢稍大，社區就會淹水。

他說，斯文首善的居民相信政府，願意參加政府第一起公辦都更，好不容易換到更好生活品質，豈料社宅頻繁發生淹水、滴水，居民不堪其擾，顯現北市府的施工、監工品質已出現系統性問題，都發局要檢討不讓事情再度發生，挽回住戶對市府工程品質的信心。

民進黨議員陳怡君則批評，斯文首善是柯在居住正義上引以自豪的政績，而在拆除典禮時，柯甚至曾數度哽咽，沒想到才入住1年4個月，光修理漏水就修1年，除大廳積水、停車場水管漏水如瀑布外，更是1年反覆接漏水、補漏水，住戶乾脆在停車場天花板DIY「塑膠盆接水盤」，接水盤接上引流管把水引導至排水孔，令住戶無奈且無助。

她怒批，管委會爆料，市府要求先點交、後修理房子，讓管委會主委氣到跳腳，覺得市府欺負人。柯在市長任內所蓋的工程，不是漏水就是淹水，大龍新城也是缺失連環爆，顯示這已不只是天災，而是人禍。

陳怡君喊話，台北市長蔣萬安應該對柯文哲任內所興辦、規劃和興建的工程做總體檢，釐清責任缺失歸屬並究責。

都更處主秘謝明同回覆，下午發生強降雨，致斯文首善地下室發生溢水，第一時間即派員協同營造廠商進行現勘，發現為強降雨外道路排水宣洩不及，因此雨水管路的透氣孔產生溢水現象，降雨趨緩後再無溢水情形。為避免後續再次發生類似情形，已當場責成營造廠商立即處置溢水問題，並協助社區清除地面水漬。

他說，至於一樓大廳積水部分，大雨使戶外積水宣洩不及，導致往室內流入情形，廠商會一併協助處理雨水管路排水問題。