國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室因核能政策與民進黨立委賴品妤槓上，也質疑賴是雲豹能源董事長賴勁麟的女兒，為家族利益反核，遭到賴回嗆「新北放爛王」。侯辦發言人黃子哲今表示，「根據經濟部資料顯示，由賴勁麟掛名公司代表人的能源相關公司，就高達18家，光是雲豹公司的資本額就高達20億元，要說賴勁麟是台灣的綠能大亨並不為過」。

黃子哲說，賴品妤嗆「重啟個屁」，賴品妤對此反應如此激烈，還用低俗字眼回應，「是不是擋到其家族利益的財路，實在令人質疑」。

黃子哲指出，賴勁麟過去是民進黨的立委，也是黨內新潮流的派系要角，現在身分是雲豹能源董事長，根據經濟部商業司的資料顯示，由賴勁麟掛名公司代表人的能源相關公司，就有高達18家，單單雲豹公司的資本額就高達20億元。

黃子哲強調，「如此龐大綠能企業集團，女兒賴品妤則是當立委，不顧全國缺電危機，大力反對核能，可真說是合作無間」。

黃子哲說，賴品妤在批評他人的能源政策前，是不是該先好好交待，「妳的反核立場與父親的事業到底有無關聯？妳父親旗下的公司有沒有承攬政府的標案呢？這究竟是利益的糾葛，還是父女情深在唱雙簧，人民都在看」。