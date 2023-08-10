韓國大勢男團EXO成軍11年來，儘管歷經成員變動、服兵役進入軍白期，依然紅遍亞洲，沒想到日前子團「EXO-CBX」成員伯賢、Xiumin、Chen與所屬經紀公司SM因奴隸合約鬧不合，事件延燒半個月，最後以SM發布聲明稱「解開誤會」落幕，原以為雙方已喬好，未料伯賢8日深夜開直播表示要開個人公司，對此，前韓國娛樂記者李鎮浩推測另2人會加入伯賢的新公司。

常爆料演藝圈內幕的前韓國娛樂記者李鎮浩，在Youtube頻道透露伯賢於5月31日設立新公司，結果隔天「CBX」便要求解約，加上伯賢曾在直播透露SM同意設立公司，2大線索讓他推測3人已跟經紀公司說好會離開SM。除此之外，李鎮浩也說Chen、Xiumin、伯賢合約到期日分別為9月、10月以及明年1月，然而3人雖會進行個人活動，但團體活動仍是首位，不可能會退出團體。

對於合約問題，SM娛樂發表正式立場，表示包括伯賢在內，3人專屬合約尚未結束，伯賢今年還會發行個人專輯，雖然不方便透露結算內容，但公司不會干預成員的個人活動，然而被問起是否清楚伯賢成立新公司「One Signature」？SM娛樂回應是看了新聞才得知此事，並表示會相信雙方能夠遵守協議內容。

伯賢除了身兼歌手、男偶像身分，還想朝音樂製作人的夢想前進，他日前開直播透露已向銀行貸款130億韓元(約新台幣3.1億)，與編舞家朋友Kasper創立個人公司「One Signature」，不過他表示有許多需要學習的地方，忙於向許多人請教，因此推遲發行個人專輯，除此之外，伯賢強調跟公司的糾紛圓滿落幕，雙方維持很好的關係。