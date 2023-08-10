花蓮縣吉安鄉簿簿部落在花東基金與鄉預算約2000萬元挹注下，興建部落聚會所，今天動土，預計明年完工。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

朝一部落一聚會所目標邁進，花蓮縣吉安鄉簿簿部落在花東基金與鄉預算約2000萬元挹注下，興建部落聚會所，今天動土，明年完工後，除能供族人舉辦慶典使用，縣府與鄉公所也希望結合一旁舊菸葉廠，轉型規畫為運動休閒園區，成為適用各族群的休憩場所。

簿簿部落位在吉安鄉仁里村，是全鄉原住民人口最密集的部落，卻沒有部落聚會所可以使用，經吉安鄉公所與縣府爭取下，獲鄉代會支持編列650萬元預算跟花東基金1350萬元經費，預計興建膜構設計的部落聚會所，今開工動土，工期為270個工作天，預計明年5月完工。

簿簿部落頭目張健山見部落聚會所即將興建感動的說，經縣府、鄉公所近年召開無數次會議，排除萬難解決用地取得等問題，並傾聽族人和在地鄉親的意見與需求，將大眾理念與部落文化融入設計，量身打造適性多元建築，不僅用心深受族人認同與肯定，更讓部落終於有了自己的家。

縣長徐榛蔚則表示，一部落一聚會所是縣府積極推動原住民族部落文化傳承的願景與目標，然而，薄薄部落位在吉安舊菸葉廠外圍，該廠未來擬規畫轉型成花蓮運動休閒園區，保留7棟歷史建築外，同時增設環狀PU跑道、多功能草坪、槌球場，希望能結合薄薄部落聚會所空間，建置一座具多元用途的運動公園，提供親子、銀髮族及身心障礙族群都適用的休憩場所。

鄉長游淑貞感謝感謝原民會、縣府、立委鄭天財和在地民意代表的支持，讓鄉公所能克服萬難進行部落聚會所的工程建設，此處不僅是族人舉辦各式慶典的重要聚會空間，更是鄰近鄉親運動休閒、親子樂活場域，且此次以創新膜構設計理念打造聚會所，希望能為部落文化建築邁向新的里程碑。

縣府統計，自2017年爭取花東基金迄今已獲得4.5億餘元，興建28座部落聚會所，其中花蓮市撒固兒、吉安鄉七腳川、壽豐鄉豐裡等3座，預計今年11月完工；吉安鄉薄薄、新城鄉大德、華陽及嘉新等4座，則會在明年完工。