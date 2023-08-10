隨著中國新能源車的崛起，中國豪華車市場格局也發生翻天覆地的變化。據統計數據顯示，中國品牌理想汽車在大陸豪華車市場上已晉升至第4名，超越了BBA（賓士、寶馬、奧迪）以外的所有外國知名豪車品牌，其口包括特斯拉在內。

《快科技》報導，比亞迪汽車創辦人王傳福曾預測2年內中國市場新能源汽車佔有率將超過60%，中國汽車品牌市場份額將達7成。不只是不只是一般中低價位新能源車快速成長，市場佔有率直線上升，中國豪華汽車市場的格局也令人意外地發生了重大變化，以豪華車為主的理想汽車月銷量再次突破3輛，蟬聯中國市場造車新勢力品牌銷量冠軍。

報導說，在剛剛過去的2023年7月，理想汽車銷量達3.35萬輛，在中國市場豪華品牌銷量排行榜中，理想汽車已躋身銷量前4名，超越了BBA以外的其他豪華品牌，包括特斯拉。

同時，在中國市場新能源品牌銷量方面，理想汽車位居第3，是榜單中排名最高的豪華車品牌。

2023年7月理想汽車在中國市場豪華品牌車銷量排行躋身前4名，超越了BBA以外的其他豪華品牌。（圖／快科技）

根據理想汽車財報，2023年2季度，理想汽車實現了多個交付里程碑，6月完成超過3萬輛月交付，第2季度總交付量達86533輛，是去年同期的3倍，今年上半年的交付量也已經超過2022全年總和。

理想汽車財報指出，自2019年12月正式交付以來，已經交付了第40萬輛理想汽車，成為大陸最快達成40萬輛交付的造車新勢力，其中第30萬輛交付到第40萬輛交付用時不到4個月。

根據中國汽車工業協會資料顯示，今年2季度，理想汽車成為中國市場銷量最高的中國豪華品牌，在中國20萬元人民幣以上新能源品牌銷量保持前3，市占率上至約14%。

理想汽車創辦李想表示，第4季度產能提升後，理想汽車有信心實現4萬輛的月交付目標。同時也有信心在2024年提前挑戰賓士、寶馬、奧迪在中國區的銷量，在2024年將努力成為中國市場銷量第一的豪華品牌。