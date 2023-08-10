為滿足客戶安心的全方位保障及各階段的家族傳承需求，遠東商銀代理多樣化的保險商品，同時積極投入公益永續，長期受到客戶的信賴與肯定，日前更於第25屆「保險信望愛獎」頒獎典禮，獲輔助人組「最佳保險專業獎」及「最佳社會責任獎」兩項大獎。

遠東商銀財富管理秉持「十樂」品牌價值為核心，以豐富客戶生活及滿足其人生多元理財需求為導向，而保險規劃為理財不可或缺的支柱，遠東商銀慎選代理保險產品，並導入完善的培訓系統，建構分行同仁的保險專業，輔以涵蓋保險、稅務等實務領域的顧問專家團隊，為客戶個人或家族打造最周全且完整的保障規劃。

在金融科技（FinTech）高速發展的時代，遠東商銀更協同保險金融業提供便捷快速的行動投保服務，力行數位化以推動低碳生活金融，減少紙張使用。在實踐永續金融同時，也不忘推動普惠金融，年年攜手中國人壽與花蓮縣政府推動微型保險，將關懷觸角延伸至偏鄉弱勢同胞，並配合主管機關推動「小額終老」保險，滿足弱勢中高齡同胞的基本保障需求。此次獲保險專業大獎肯定，遠東商銀表示，將持續秉持「樂益」精神，普及保險商品的保障，期許成為帶給社會幸福的理財快樂家。