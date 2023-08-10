為提振集郵風氣，帶動國內文創藝術發展，暌違八年，中華郵政公司將於2023年8月11日至15日在台北世界貿易中心展覽一館A區舉辦「臺北2023第39屆亞洲國際郵展」，以「方寸世界 任君遨郵Wandering in the Stamp World」為主軸，透過郵集競賽交流、珍郵欣賞及活動體驗三大面向，推廣集郵文化。邀請來自26個亞洲集郵聯合會會員國家及地區共襄盛舉，展出國內、外各類珍貴郵集約1,050框，並有89個來自各國的郵政及郵商設攤，展售多樣化特色郵品。

中華郵政公司表示，本次郵展將展出具有重大意涵的多項珍貴郵品，極富可看性，包含四大亮點。

一、集郵界傳奇，首次在亞洲展出，世界上最珍貴郵票之一「英屬蓋亞那一分洋紅」，價值新臺幣2.6億元。

二、「華郵第一古封」、「郵政商票實寄封」及「臺灣郵票實寄封」等經典華郵。

三、中華郵政精選珍郵，「倫敦版蟠龍、躍鯉、飛雁郵票」、「臨時中立」、「中華民國臨時中立」及「中華民國」加蓋票等。

四、歷屆亞展榮獲大獎（GP CLUB）的21部展集選粹。

郵展會場除有豐富的票品展售外，另規劃沉浸式主題區、騎郵臺灣互動體驗，及多元豐富的舞台活動，如音樂、舞蹈、雜耍、郵學講座及達人分享等。此外，也結合「社群濾鏡」應用AR科技互動，讓民眾透過濾鏡拍照，在展覽期間留下獨一無二的美好回憶。

本次郵展不僅提升集郵風氣，更透過展會活動關懷弱勢，邀請公益團體及基金會觀展，如：台北兒童福利中心、社團法人台灣公益聯盟、財團法人國際單親兒童文教基金會、社團法人臺北市守護天使藝術發展協會等，善盡企業社會責任，讓更多弱勢團體有機會參與社會活動，傳遞集郵文化。