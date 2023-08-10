台北市今(10日)下午受西南風影響及午後對流發展旺盛，使得北市發生短延時強降雨，多處嚴重積水。台北市議員顏若芳表示，中山北路、錦州錦西街口、永樂市場等多處，都傳出淹水災情，北市府不應心存僥倖，呼籲市長蔣萬安成立水災防治小組，整頓台北市災防韌性。

顏若芳今在臉書發文，中山北路、錦州錦西街口、重慶北路三段水淹及膝，南京西路、永樂市場、農安街、大直北安路等等，選區內許多地方都傳出淹水災情，包括捷運行天宮站也不斷湧出水來，甚至台北地下街電梯機坑積水，導致Y13全部封閉。

顏若芳指出，臺北市政府工務局水利處早就白紙黑字指出台北市積、淹水原因，多為降雨超過雨水下水道設計標準、都市計畫未定案，無法據以佈設完整之永久性防洪排水系統、為地勢相對低點及路面逕流匯流處，故雨勢稍大宣洩不及，雨勢漸緩後積水即退、明渠攔污柵遭阻礙造成溢流路面，再加上側溝格柵蓋板亦遭枯枝落葉阻塞致積水。

她質疑，市府不應該心存僥倖，每一年都會寫的報告，為什麼把問題放著不管？難道交完報告就可以敷衍了事嗎？總推託說「大雨過後水很快就退了」，民眾的災損要跟誰求償？

顏若芳也呼籲，蔣萬安市長真的不能再以「極端氣候」為理由，要盡速成立水災防治小組，全面整頓台北市的災防韌性，不要讓首善之都淪為水鄉澤國。每一次的淹水，對市容、對人民都是一次又一次的傷害，市府應該積極正視，別再講官話推託了！

對於今日豪雨淹水情形，北市水利處表示，今日受西南風影響及午後對流發展旺盛，使得臺北市發生短延時強降雨，截至目前為止最大時雨量大同區太平國小站106毫米、中山區中山劍潭山站92毫米、中正區台北站90毫米等，這些地點都超過了北市雨水下水道設計的保護標準，也就是每小時78.8 mm的雨量，是造成這次市區積水的主要原因，目前降雨皆已趨緩，積水已退。