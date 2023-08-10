宏遠（1460）10日公告，由於海地社會動亂及地緣政治不穩定因素，加上近年來受疫情及大環境不佳影響，轉投資之海地服裝廠自2017年開始營運後，連年虧損，績效不如預期，爰決定暫時停產。總經理葉清來，因海地投資失利亦請辭總經理職務。