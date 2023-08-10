星宇7月營收為22.66億元、年增997％，再創單月新高，其中客運營收20.23億元，月增8％、年增1732％，主因日本及美國航線載客率續創逾八成佳績，貨運營收為1.35億元，月增6％、年增54％，貨運市場雖受運價持續收斂震盪，但因星宇全力鞏固貨量，貨運營收反而逆勢上揚。
星宇15日將首航台北-菲律賓克拉克航線，9月1日開闢台北-熊本航線，下半年也將積極開闢新航點。此外，看好11、12月日本賞楓市場，星宇與多家旅行社攜手推出台北直飛德島賞楓包機，滿足民眾前往日本四國深度旅遊的需求。
星宇航空（2646）今（10）日公布上半年稅後淨利3.31億元，每股盈餘0.18元。上半年總營收為98.81億元、年增1,463％，今年處於北美中轉航網建置階段，但仍延續首季獲利狀況，挺過營運困境，交出漂亮成績單。
星宇7月營收為22.66億元、年增997％，再創單月新高，其中客運營收20.23億元，月增8％、年增1732％，主因日本及美國航線載客率續創逾八成佳績，貨運營收為1.35億元，月增6％、年增54％，貨運市場雖受運價持續收斂震盪，但因星宇全力鞏固貨量，貨運營收反而逆勢上揚。
星宇15日將首航台北-菲律賓克拉克航線，9月1日開闢台北-熊本航線，下半年也將積極開闢新航點。此外，看好11、12月日本賞楓市場，星宇與多家旅行社攜手推出台北直飛德島賞楓包機，滿足民眾前往日本四國深度旅遊的需求。
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