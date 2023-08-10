星宇航空（2646）今（10）日公布上半年稅後淨利3.31億元，每股盈餘0.18元。上半年總營收為98.81億元、年增1,463％，今年處於北美中轉航網建置階段，但仍延續首季獲利狀況，挺過營運困境，交出漂亮成績單。