近日有一名正妹在香港地鐵站當眾換衣，影片在網路瘋船引起熱議，有網友挖出女子真實身分，原來她是一名網紅，而她私下的穿著也是相當火辣，豐滿身材讓人驚艷不已。

一名正妹在香港「黃大仙地鐵站」當眾換衣，先穿上低胸性感上衣後，再脫掉原本的衣服，而影片上也寫到「自媒體也有辛苦的地方，要一直換衣服拍照，但是你要多懶？這真的是有經驗才有辦法這麼順利欸」。

而這則換衣影片在網路瘋傳，引來不少評論，而網友也找出這名正妹其實是網紅「莉娜」，在IG擁有超過3萬名粉絲追蹤，從她的簡介來看，她也是內在調和師，工作範圍包括「心靈溝通、寵物溝通、指引占卜、內在調和、提升財富貴人桃花運、資產配置、合法節稅、傳承規劃、財務醫生、理財穩定變有錢」。

此外，網友看了她IG私照，發現她不僅外型亮眼，身材也是非常火辣，豐滿上圍尤其搶鏡，她也不吝於展現優點，驚艷不少人。