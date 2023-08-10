馬斯克的「火星夢」眾所皆知，他還曾表示，計畫在2050年前把100萬人送上火星。馬斯克的前女友格萊姆斯（Grimes）顯然也相當看好這個方案，近日受訪時就強調，希望有朝一日能去火星生活，「如果我死在地球上，在生命的最後時刻我會後悔」。

現年35歲的格萊姆斯近日接受《連線》（WIRED）雜誌專訪時，展現了和馬斯克一樣對太空的廣大好奇心，希望能夠去到足夠遠的地方、一個她的身體無法承受返回地球行程的地方，如此一來就可以讓她可接近生命的盡頭。

格萊姆斯認為，火星就是個絕佳的選擇，她希望有一天能到達火星生活，直到她死去的那天。

馬斯克與格萊姆斯交往約3年時間，擁有兩個小孩一男一女。她表示，想在孩子長大之後，搬到火星，不過如果孫子出生、需要她照顧的話，她的「火星夢」可能會有變動。

馬斯克創辦的太空科技公司SpaceX所打造的火箭「星艦」，是他未來火星任務的要角。而他與格萊姆斯的兒子X似乎也遺傳了父母對太空的興趣。格萊姆斯透露，X對太空的癡迷已經到了讓人擔心的程度，甚至在看到星艦發射失敗爆炸後，情緒崩潰了3天。