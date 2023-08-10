陸客來台聽到這句話真的會「霧煞煞」！一名大陸女網友到台北旅遊，不斷在購物結帳時，被店員詢問「統編、載具需要嗎？」她表示，真的只有在台灣才會聽到有人講這句話，同時，她也詢問其他網友「如何用一句話證明去過台灣」，意外引發眾人討論，甚至有人笑答，「請支援收銀」。

一名大陸女網友在《小紅書》發布貼文，標題為「用一句話證明去過台灣」，表示自己在台灣以外的地方，真的從來沒聽過有人會講「統編、載具需要嗎？」這句話。不僅如此，她來台灣旅遊後還發現，台灣的UNIQLO居然有販售鮮花，詫異地說，「太幸福了吧」。

貼文曝光後，討論相當熱烈，累積留言數超過1千則，許多海外網友都不曉得「統編、載具」究竟是什麼意思？「我的第一反應是交通工具，在大陸用到『載具』這詞一般是在遊戲裡指車啊、飛機之類的」、「到現在我都搞不明白什麼是『桶篇載劇』」、「每次都以為是問有沒有開車」。

除了「統編、載具」以外，還有人分享其他常在台灣聽到的用語，「請支援收銀」、「真的假的」、「蝦咪」、「傻眼貓咪」、「蛤？」、「『內用外帶？』剛開始聽不習慣，以為是內衣外帶還是內衣外穿」。